Nuno Santos: «Estamos confiantes e hoje foi a prova disso»

Nuno Santos enalteceu a vitória do Sporting na Liga dos Campeões diante do Tottenham, a segunda na prova depois da obtenção dos três pontos na casa do Eintracht Frankfurt."Todas as vitórias na Liga dos Campeões são muito importantes. Temos seis pontos, mas temos de estar tranquilos porque ainda temos muita coisa por fazer. No fim de semana, temos um jogo muito importante no Bessa, onde, se não ganharmos, apaga tudo o que fizemos para trás, pois os adeptos querem vitórias. Esta vitória foi mais uma para nos dar confiança. É dar continuidade. Estamos confiantes e hoje foi a prova disso, num jogo contra uma equipa muito boa e forte. Demos uma resposta incrível, com espírito de sacrifício enorme e concentrados até ao fim. Estávamos confiantes e acreditávamos na vitória", vincou aos jornalistas.