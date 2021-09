Nuno Santos: «Foi um jogo muito positivo da nossa parte»

Nuno Santos poderia ter saído como o grande herói do clássico contra o FC Porto hoje (1-1), disputado no Estádio de Alvalade, caso não houvesse a magia de Luis Díaz e a solidez de Diogo Costa, destaques dos dragões este sábado. No final do encontro, o avançado, além de analisar o encontro e os próximos desafios dos leões, revelou também que o golo apontado ainda ao minuto 16 foi dedicado à sua mulher e que será pai mais uma vez.





"Acho que foi um jogo muito positivo da nossa parte, um jogo em que viram só Sporting. Tivemos as melhores oportunidades e tivemos mais remates, por isso o Diogo Costa foi o melhor em campo. Há que dar continuidade, quarta-feira há mais", afirmou Nuno Santos, realçando um duelo quase particular com o guarda-redes portista: "Hoje eu fiz o golo, depois ele conseguiu fazer duas grandes defesas. O futebol é mesmo assim".Já em resposta ao que Pepe disse - que o FC Porto esteve mais perto da baliza do Sporting na segunda parte -, o avançado discordou: "Não, não acho. Pelo que eu vi, fizeram um golo no único remate à baliza. A existir um vencedor, teria de ser o Sporting"."Quarta-feira temos outro grande jogo, para continuar a mostrar a nossa qualidade e desfrutar. O Sporting está habituado a vitórias"."Espero que recupere bem. Saúde em primeiro lugar. Que volte ao estádio em condições e com saúde."