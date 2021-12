Nuno Santos: «Fomos verdadeiros leões»

Eleito o homem do jogo no Gil Vicente-Sporting (0-3), Nuno Santos destacou a resposta dada pela equipa leonina em condições adversas."Foi mais um golo e um bom jogo. Nós com 11 ou com 10 somos a mesma equipa unida como fomos o ano passado. Pensamos jogo a jogo e tivemos uma grande atitude em que fomos verdadeiros leões. A vitória é para nós e para os adeptos e apesar das adversidades fomos excelentes", afirmou à Sport TV, onde revelou a prioridade da equipa : "Já provámos o que temos a provar. Esta foi só mais uma vitória pois o campeonato ainda vai a meio e temos de dar continuidade aos bons resultados".O extremo ainda falou sobre o elevado número de baixas, mas optou por relativizar. "Sentimos a falta de quem está fora mas os miúdos estão cá para ajudar, são jogadores do Sporting e têm muito a provar pois não lhes falta qualidade", assegurou.