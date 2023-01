Nuno Santos homenageado pela Câmara Municipal da Maia

Antes do regresso ao trabalho, Nuno Santos irá merecer um tributo na cidade natal. O ala de 27 anos será hoje homenageado pela Câmara Municipal da Maia, numa cerimónia que terá lugar nos Paços do Concelho, a partir das 16h00, sendo que a autarquia justifica a decisão fruto do "destaque de Nuno Santos no desporto nacional", com o título de 2020/21 no Sporting como pano de fundo.