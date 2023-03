Inquéritos Nuno Santos ou Pote: quem marcou o melhor golo? Nuno Santos

Em jogos seguidos, Nuno Santos e Pote marcaram golos que podem ser candidatos ao Prémio Puskas, o galardão atribuído pela FIFA que consagra o melhor golo da época.Nuno Santos criou uma verdadeira obra de arte frente ao Boavista, em Alvalade, com um remate de letra que colocou o Sporting em vantagem, numa vitória por 3-0, no passado domingo, dia 12.Pote fez um golo incrível com um disparo à entrada do meio-campo do Arsenal, a mais de 45 metros da baliza de Ramsdale, empatando um jogo (1-1) que haveria de ser decidido nos penáltis (5-3 a favor dos leões), esta quinta-feira, dia 16, no Emirates Stadium.A decisão sobre o Prémio Puskas será tomada por um painel restrito da FIFA e, até ao final do ano, não faltarão com certeza outros candidatos. Mas, e se a escolha tivesse mesmo de ser feita entre os golos de Nuno Santos e Pote, qual seria o eleito?Eis o desafio que deixamos à votação dos leitores de, neste inquérito no nosso site!