A tensão em volta do dérbi foi grande e isso sentiu-se durante a final entre Benfica e Sporting, com os bancos a entrarem ocasionalmente em picardias. Ainda na 1ª parte, precisamente aos 31’, Neto cometeu uma falta sobre Everton após um ‘nó cego’ do extremo sobre o central, o que levou à indignação do banco leonino.Um dos elementos mais revoltados foi Nuno Santos, que junto à linha lateral entrou em picardias com Everton, chamando "filho da p***" ao brasileiro. Após o encontro, o ala do Sporting brincou com a sua "personalidade um pouco difícil". "Sempre fui assim e, se deixar de o ser, deixo de ser um grande jogador", vincou à Sport TV.