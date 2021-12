Nuno Santos: «Quem não joga tanto dá sempre tudo e hoje foi prova disso»

Nuno Santos elogiou este sábado a exibição dos jogadores do Sporting na vitória () sobre o Boavista, em jogo da 14.ª jornada da Liga Bwin, partida em que o extremo regressou aos golos no campeonato, algo que não acontecia desde a 8.ª ronda da prova."Estamos habituados a ganhar, a fazer bons jogos. Na primeira parte, não marcámos, conseguimos na segunda e podíamos ter feito mais. Mas apanhámos um excelente adversário que se bateu bem. Já desde o ano passado que temos esta maneira de jogar. Foi no contra-ataque que fizemos o 2-0. Quem não joga tanto dá sempre tudo e hoje foi prova disso. E na terça estamos em Penafiel para ganhar mais um", atirou o extremo dos leões, em declarações no final da partida."Os golos transmitem sempre confiança e é dar continuidade com golos, assistências e bons jogos.""Precisamos dos adeptos. Agora que já podem vir aos estádios. São fundamentais para os nossos objetivos", terminou.