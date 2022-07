Nuno Santos reintegrado no treino do Sporting

O plantel do Sporting já concluiu o treino agendado para hoje no estágio, em Lagos, e a novidade é a reintegração de Nuno Santos. O extremo saiu com queixas musculares no jogo com o Villarreal e, ontem, só fez recuperação mas está totalmente apto. O esquerdino já se treinou sem limitações entrando assim nas contas de Rúben Amorim para o particular com a Roma, na terça-feira.Fora das contas do técnico permanece St. Juste, que sofreu uma entorse traumática no tornozelo direito e continua a fazer tratamento e trabalho de ginásio. O central não vai disputar qualquer partida no Algarve e o objetivo passa por assegurar a sua participação no Troféu Cinco Violinos, agendado para o próximo domingo.O plantel leonino volta aos trabalhos amanhã de manhã para afinar a estratégia para o embate com a Roma de José Mourinho.