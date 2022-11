Nuno Santos reintegrado nos treinos do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting treinou, na manhã deste domingo, tendo em vista a preparação da fase de grupos da Taça da Liga, numa sessão onde, apesar das várias ausências em função do Mundial'2022, Rúben Amorim contou com uma boa notícia: o regresso de Nuno Santos.O ala português já pisou o relvado e treinou integrado com a restante equipa, ao contrário de Daniel Bragança e Luís Neto, que continuam entregues ao departamento médico dos leões.Ausentes por estarem ao serviço das respetivas seleções estiveram Fatawu, Coates, Ugarte, Morita, Gonçalo Inácio e Sotiris, assim como outros jovens que estiveram presentes na Seleção Nacional sub-20.O Sporting volta a treinar amanhã pelas 10h30, em Alcochete, à porta fechada.