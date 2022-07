Nuno Santos: «Saímos destes jogos com sensações positivas»

Terminada a pré-temporada, com um empate diante do Wolverhampton, Nuno Santos faz um balanço positivo desta fase inicial da época.

"Os resultados não são o mais importante. Saímos destes jogos com sensações positivas. Tivemos encontros exigentes e conseguimos dar uma boa resposta. Mostrámos que a equipa está a trabalhar bem e que os reforços já vão assimilando as ideias do mister. Temos um grande lote de jogadores, onde todos têm qualidade para jogar", frisa à SportTV o extremo leonino, que já tem atenções viradas para o encontro inaugural do campeonato, no próximo domingo, frente ao Sp. Braga, em casa minhota. "Vamos para ganhar, é esse o nosso pensamento e espero que os adeptos estejam lá a apoiar como sempre".

Nuno Santos deixou ainda uma esperança a Daniel Bragança e a Adán, que estão lesionados. "Vamos esperar por vocês"