Nuno Santos foi o primeiro jogador do Sporting a ser substituído, e não conseguiu esconder a sua insatisfação saindo cabisbaixo, trocando um ligeiro cumprimento com Rúben Amorim. O esquerdino acabou por ser prejudicado pelo estado do relvado, ao escorregar em duas boas iniciativas quando estava perto da área do FC Porto. Aliás, numa situação, os dragões até saíram em contra-ataque.