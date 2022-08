Nuno Santos: «Sou resmungão, mas tenho um coração grande»

Elemento visto como imprescindível na manobra de Rúben Amorim no Sporting, Nuno Santos vê várias vezes o seu nome ser apontado a algumas atitudes em campo, fator que não entra na cabeça do ala esquerdino de 27 anos. Em entrevista à Betano, que será lançada na íntegra esta terça-feira, o jogador avaliou desde logo a forma como encara cada partida."As pessoas não me conhecem e julgam [pela atitude], mas é normal. Fora do campo sou totalmente diferente e brincalhão. Sou resmungão, mas o que dizem, e é o que sinto, é que tenho um coração grande. Não desejo mal a ninguém", sublinhou Nuno Santos, demonstrando boa disposição.