Nuno Santos: «Temos um grupo ainda mais forte este ano»

Nuno Santos não escondeu o otimismo da equipa do Sporting para os próximos jogos, a começar pelo de sexta-feira, com o Belenenses, para a Taça de Portugal. O jogador dos leões, que falou aos jornalistas no âmbito do 'Betano Media Day', em Alcochete, elogiou o grupo liderado por Rúben Amorim, que agora conta com o regresso de Pote.





"Preparada como sempre, temos um grupo fantástico, a postos para as adversidades que vamos ter.""Na Champions é jogo a jogo. Temos o Belenenses, que é um jogo para ganhar, para depois irmos com confiança para a Liga dos Campeões. Queremos encarar o Besiktas com confianta. Temos outros jogos da Champions em casa e estamos preparados para tentar a vitória tanto com o Besiktas como nos jogos a seguir. O Sporting pensa sempre em se apurar.""Mais um golo este ano, foi uma vitória em Arouca, frente a uma equipa difícil, mas não representa nada. Foi apenas mais uma vitória, o grupo precisa disso.""Gosto é de jogar, a central o mister exagerou um bocadinho, não sou central... Mas quero é jogar e ajudar a equipa.""Sentimos a falta dele, é um jogador fantástico mostrou isso na época passada. Todos os jogadores são importantes, no ano passado mostrámos que a equipa é uma só e ele é uma mais valia para nós.""Estou aqui para ajudar a equipa, temos um grupo com muita qualidade e ainda mais forte este ano. Temos um grupo pequeno mas com qualidade, preparado para o que aí vem. Os bons resultados vão aparecer."