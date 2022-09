Nuno Santos: «Vamos entrar da melhor forma para fazer um excelente jogo»

No lançamento da partida desta quarta-feira diante do Eintracht Frankfurt, Nuno Santos deu voz à confiança vivida no Sporting, garantindo que o grupo espera dar seguimento à vitória perante o Estoril, apesar de ter noção das dificuldades que irão encontrar em solo alemão. "Estamos fortes, concentrados e sabemos o que nos espera. Vamos entrar da melhor forma para fazer um excelente jogo e trazer os três pontos para Portugal", começou por analisar, na conferência de antevisão, destacando: "Temos o nosso plano bem estudado e, com as nossas armas, vamos conseguir a vitória."Habitualmente utilizado por Rúben Amorim na posição de ala esquerdo, o jogador de 27 anos poderá ser uma opção de teor ofensivo para os leões, ainda que não tenha aberto o jogo relativamente às possíveis opções para o encontro em Frankfurt. "Tenho jogado aberto. Posso atacar mais. Tenho aprendido a defender cada vez melhor desde que comecei a jogar na ala. O Matheus [Reis] é mais lateral, mas ataca muito bem. O míster faz as escolhas, amanhã vamos ver como será. Espero um jogo intenso contra uma equipa forte, que ganhou a Liga Europa no ano passado. E vamos tentar entrar da melhor forma na Champions", assumiu, analisando de que forma a equipa muda consoante a presença ou não de Paulinho na frente."É igual. Jogando com ponta de lança fixo, é diferente. Quando joga o Paulinho, temos uma referencia na área. É sempre diferente, mas para mim é igual. Tem que ver com quem joga e consoante as características dos companheiros, tento adequar-me a eles", explicou.De resto, Nuno Santos deixou claro que os verdes e brancos esperam colocar para trás os maus resultados na Liga, dando continuidade ao triunfo frente ao Estoril, na recente jornada do campeonato. "Tentamos sempre demonstrar essa reação. Faz parte os jogos que perdemos. Não estávamos habituados [às derrotas], mas faz parte do crescimento. Contra o Estoril demos uma resposta. E esperamos voltar a dar amanhã e dar continuidade ao nosso futebol", concluiu.Nuno Santos perpetivou igualmente o encontro com o Frankfurt aos microfones da Sporting TV, destacando a importância do duelo inaugural no grupo D da Champions. "Estamos com vontade de entrar no jogo e conseguir a vitória para Portugal. Estamos confiantes. Sabemos a equipa que vamos apanhar, mas temos de entrar fortes e confiantes. No ano passado chegámos aos 'oitavos'. Este ano podemos ter essa hipótese. Temos um grupo muito forte, onde todas as equipas podem ganhar a todas, mas vamos entrar da melhor maneira", assegurou, antes de analisar as dificuldades que a formação orientada por Amorim terá pela frente, em solo alemão."Frankfurt? Esperamos uma equipa muito forte, concentrada e que gosta de ter bola, como nós. Esperamos um grande jogo entre duas grandes equipas. Gostamos de ter sempre adeptos. Já foi muito tempo sem eles. Sabemos que vai estar um ambiente muito bom, num estádio cheio, e isso também é positivo. Temos de estar habituados a isso, jogando nestes palcos. O jogo mais importante é o de amanhã. Pensamos sempre jogo a jogo, como sempre referimos", reiterou.