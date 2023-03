Nuno Santos: «Pedi ao Adán para ir para aquela baliza»

Nuno Santos converteu o penálti decisivo que permitiu ao Sporting eliminar o Arsenal e seguir em frente na Liga Europa. Em declarações no final da partida em Londres, o camisola 11 enalteceu o desempenho da equipa, falou sobre a confiança com que encarou a grande penalidade e sublinhou a união de todo o grupo.

"Foi um jogo muito difícil contra uma equipa que está em 1.º na Premier League, uma equipa fantástica. Mas onde entrámos bem, confiantes e conseguimos ganhar. Os penáltis foram de sacrifício e união da equipa. O importante foi passar aos quartos de final", começou por dizer o ala esquerdo dos leões, em declarações à Sporting TV.

Penálti

"Estamos habituados a isso. O futebol é pressão, é o momento e fui para o lance com convicção de que ia fazer golo. Com confiança e foi assim que aconteceu. É festejar, aproveitar, mas com os pés assentes no chão porque ainda estamos nos 'quartos' mas eliminámos uma grande equipa."



União do grupo

"Fomos uma equipa unida e isso demonstrou-se durante o jogo todo. Fomos solidários. O Manu foi expulso, mas conseguimos aguentar. Esta equipa é isto: solidariedade entre todos. Somos uma equipa jovem, mas com uma grande ambição e vamos trabalhar para conseguir chegar o mais longe possível. É aproveitar e depois da paragem das seleções voltar bem ao campeonato."



Palavra aos adeptos

"Agradecer aos adeptos. Estão sempre connosco e muitos vieram cá apoiar-nos. Esta vitória é também muito deles", terminou.



À SIC Notícias, Nuno Santos falou ainda do pedido que fez a Adán.



"Isto não é nada. É continuar com a mesma vontade para conseguirmos os objetivos que estão traçados esta época. Gosto de momentos decisivos. Foi mais um e com confiança consegui bater o penálti. Festejar mas com os pés assentes na terra. Pedi ao Adán para ir para aquela baliza porque estava confiante de que no quinto penálti podia marcar e foi o que aconteceu. Somos uma equipa jovem, com qualidade mas que ainda tem muito para dar", contou.