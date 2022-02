Nuno Sousa apresentou projeto para o Sporting: «Não queremos perseguir sócios...»

Quando nos aproximamos a passos largos para as eleições no Sporting, Nuno Sousa, candidato ao lugar atualmente ocupado por Frederico Varandas, apresentou o seu projeto para o clube, defendendo a valorização dos adeptos sócios no "universo leonino", abordando novamente uma proposta assente no sua candidatura: o regresso dos sócios expulsos. "Temos vindo a fazer essa proposta ao longo do tempo, não nascemos agora para isso. A pacificação do Sporting só pode acontecer se houver a reintegração [de sócios]", explicou, aludindo aos casos do antigos presidentes dos leões, Godinho Lopes e Bruno de Carvalho: "Não há condenação nenhuma desses sócios por ter feito algo de grave contra o clube. O resto são opiniões. Achamos que o Sporting deve ser um clube desportivo e não um tribunal que expulsa presidentes só porque não gostamos da sua atuação. Por isso advogamos que um sócio só deve ser expulso após uma decisão judicial transitada em julgado e que se tenha provado que a ação foi grave contra o Sporting. Deixar cair a tendência judiciário a passarmos à fiscalização. Não queremos perseguir sócios, como tem acontecido."De resto, sob o lema 'Pelo Meu Sporting', o gestor compromete-se a implementar melhorias no clube de Alvalade, caso seja eleito no sufrágio de 5 de março, apontando linhas essenciais na renovação do emblema verde e branco. "Queremos um portal da transparência, todos os contratos registados, menos ajustes diretos, mais contratos feitos por concurso. Acabar com os secretismos, queremos diálogos entre árbitro e VAR públicos. Ninguém beneficia com isto. A sociedade assim o exige. Gostávamos que o Conselho Fiscal fizesse pareceres à Direção, que falasse com os sócios e que não ande a [Polícia] Judiciária a expulsar os sócios", defendeu, preconizando ainda a "expansão da marca Sporting".Fã do que João Rocha fez à frente do Sporting, Nuno Sousa perspetivou ainda que deseja ver um clube mais representativo, destacando o papel da mulher no seu programa eleitoral. "A base dos sócios do Sporting é desequilibrada. Não temos uma base paritária. A forma como se comunica afasta as mulheres. Só tendo um exercício mais propício é que poderemos, daqui a uns anos, ter mais mulheres nos cargos de Direção. O desporto está mais cristalizado do que política, onde já se deram passos importantes", vincou o gestor, o qual vê a sua candidatura como uma mudança "que vai acontecer".Uma das principais medidas apresentadas pela candidatura de Nuno Sousa passa pela recompra de VMOC, tal como sustentou o candidato da lista C ao Conselho Fiscal, Pedro Domingos. "Os VMOC são o assunto número 1 e o Nuno Sousa tem uma mensagem clara. Varandas não fez nada nesse sentido no mandato que teve. É preciso recomprar as VMOC", referiu, a respeito da colocação da dívida da SAD leonina com VMOC.Além disso, Domingos reforça a posição de Nuno Sousa em relação ao regresso de sócios expulsos. "O caso de expulsão não foi bem gerido. Só podem expulsar sócios dados como culpados em tribunal. A reintegração é devida", concluiu.Também João Gaspar, candidato a presidente da Mesa da Assembleia-Geral pela lista e ausência na apresentação por motivos de força maior, deixou uma mensagem de confiança na candidatura liderada por Nuno Sousa. "É uma honra ter a oportunidade de poder voltar a servir o Sporting. Deve ser o representante máximo dos sócios e seus direitos. Apenas cerca de 100 mil são sócios do Sporting e queremos o respeito pelos sócios, muitas vezes olhados como meros expedientes. É importante que sintam que são importantes na realidade do Sporting. Propomos criar a figura do provedor dos sócios e adeptos do Sporting, que terá como missão defender os direitos que estão em vigor", sublinhou.