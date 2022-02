Nuno Sousa desafia Varandas: «Temos de engrandecer o clube»

Tal como Frederico Varandas, Nuno Sousa também entregou na tarde desta quarta-feira a documentação necessária para formalizar a candidatura às eleições do Sporting agendadas para 5 de março e, aos meios de comunicação social, o candidato abordou o seu projeto para o clube. O líder da candidatura 'Pelo Meu Sporting' garantiu que existem aspetos por melhorar no clube, pretendendo chegar a mais adeptos e tornar o emblema de Alvalade conhecido à escala global."Propomos apresentar uma alternativa vinda da bancada. Queremos tentar apresentar uma visão diferente, melhorar o que precisa de ser melhorado no clube e dar voz a tantos sócios que se revêem naquilo que prometemos no nosso programa que, modéstia à parte, é o melhor e mais vasto programa alguma vez apresentada numa eleição aos órgãos do Sporting", começou por explicar o gestor de 46 anos, apontando os argumentos com os quais espera destronar Frederico Varandas na liderança da direção leonina: "Espero que haja um debate entre os candidatos e que esse debate seja clarificador sobre cada um deles. A partir daí, os sócios fazem a sua avaliação. Queremos que entre na mente dos sócios o projeto que temos para os próximos quatro anos. Estamos aqui a apresentar um projeto do que achamos que é o melhor para o Sporting. Queremos um futuro de um clube moderno, mais inclusivo e em que a sustentabilidade e equilíbrio financeiro sejam pontos-chave."A entrega das assinaturas da candidatura 'Pelo Meu Sporting' aconteceu no estádio de Alvalade, com João Gaspar - candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral pela lista - a fornecer a documentação necessária junto do atual presidente da MAG dos leões, Rogério Alves.De resto, Nuno Sousa foi claro que destacar o que pretende implementar nos verdes e brancos. "Precisa de ser melhorada a relação com os sócios. Temos de engrandecer cada vez mais o clube e ter uma maior proximidade aos sócios, algo que não tem acontecido", defende.Recorde-se que, além de Nuno Sousa, também Ricardo Oliveira e Frederico Varandas, que concorre a um novo mandato à frente dos leões, confirmaram a candidatura às eleições do Sporting, marcadas para o próximo dia 5 de março.