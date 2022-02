Nuno Sousa e o mandato de Varandas: «Situação financeira é preocupante»

Quando falta pouco para o debate entre os três candidatos à presidência do Sporting, Nuno Sousa abordou novamente o seu projeto para os leões, deixando críticas à gestão no mandato de Frederico Varandas. Em entrevista ao podcast 'Sporting160', o candidato pela lista C apontou aspetos positivos, mas vincou que existem "várias coisas a melhorar"."O clube não está em condições, porque tem uma dívida enorme acumulada e um passivo que preocupa. A situação financeira é preocupante e a dívida do clube à SAD continua a subir. Ao longo dos últimos anos, esbanjou-se dinheiro que o Sporting não tinha", sublinhou Nuno Sousa, lembrando a sucessão de técnicos no banco leonino, antes da chegada de Rúben Amorim: "Era um clube devorador de treinadores. Parece-me claramente negativo!"De resto, Nuno Sousa acusou a candidatura de Varandas de "desrespeito para com os sócios nestas eleições" e apelou ao voto da massa adepta leonina. "Temos propostas à altura do clube. As pessoas podem ver que no nosso projeto vêem uma solução, com mudanças importantes. Se nós conseguimos fazer um projeto assim em condições difíceis, imaginem o que podemos mudar", concluiu o gestor de 45 anos.