Nuno Sousa formaliza candidatura à presidência

A candidatura 'Pelo Meu Sporting', liderada por Nuno Sousa, irá formalizar a ida às eleições do Sporting, marcadas para dia 5 de março, entregando todos os documentos necessários para a concorrer ao ato eleitoral. A entrega da documentação irá ocorrer esta quarta-feira, com representantes da lista de Nuno Sousa a facultarem os dados necessários a Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral dos verdes e brancos.A entrega das assinaturas estará a cabo do mandatário da candidatura 'Pelo Meu Sporting', João Gaspar, o qual é candidato a presidente da MAG pela lista.Recorde-se que, além de Nuno Sousa, também Ricardo Oliveira e Frederico Varandas, que concorre a um novo mandato à frente dos leões, confirmaram a candidatura às eleições do Sporting, para o próximo dia 5 de março.