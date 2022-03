Nuno Sousa já votou: «Uma grande vitória já foi feita»

O candidato pela Lista C, Nuno Sousa, já votou este sábado. Questionado pelos jornalistas se está confiante de que pode chegar à vitória, foi taxativo: "Sempre, ou não fossemos sportinguistas. Uma grande vitória já foi feita, que foi o contacto com os sportinguistas e ver como eles anseiam por este tipo de contacto mais próximo, em que haja entrevistas, etc. Varandas não foi aos ógãos de comunicação social e fez os mínimos olímpicos indo falar à Sporting TV, porque seria o cúmulo da deselegância se nem isso fizesse".Nuno Sousa abordou depois a relação de Frederido Varandas com o presidente do FC Porto e lembrou Luís Filipe Vieira. "Se Varandas tem estado costas voltadas com rivais? Não sei se está de costas voltadas, porque afinal de contas ainda parece que já deu o dito por não dito em relação ao que terá dito em relação a Pinto da Costa. Por outro lado, não o ouvi a dizer nada sobre Luís Filipe Vieira", vincou, mostrando confiança na campanha da Lista C."Estamos muito orgulhosos da nossa campanha. Os níveis de confiança estão no máximo. A única dor que tenho é na garganta de ter dado tantas entrevistas e de ter falado com tantos sócios", reconheceu, para depois deixar uma crítica a Varandas."Timing dos VMOC? Varandas teve mil e tal dias para o resolver. Resolveu no último. É um timing peculiar mas se resolveu tanto melhor", concluiu.