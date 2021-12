Nuno Sousa oficializa candidatura à presidência do Sporting

Nuno Sousa, sócio do Sporting que em junho de 2020 tinha revelado a intenção de avançar como concorrente às eleições para o quadriénio 2022-2026 oficializou esta terça-feira a sua candidatura: tendo em vista o sufrágio que se realizará entre 1 de março e 30 de abril do próximo ano, é o primeiro a fazê-lo, pese embora as intenções de recandidatura de Frederico Varandas, assim como a lista - em preparação - do gestor Ricardo Oliveira.





Sob o lema "Pelo Meu Sporting", o gestor, de 45 anos, dirige-se aos associados dos verdes e brancos prometendo "honrar o passado, respeitar o presente" e "construir", em conjunto com os mesmos, "o Sporting do futuro"."Deixamos desde já claro que nenhum dos elementos que integram esta candidatura desempenhou, nos últimos anos, qualquer cargo dirigente no Clube ou na SAD", atira, concretizando: "Somos um conjunto de sportinguistas que abraça este projeto como uma missão muito especial, sustentada num compromisso de trabalho, numa gestão económica e financeira de rigor, equilíbrio e sustentabilidade de médio e longo prazo, e numa relação de contínua informação e transparência com todos os Sócios e com toda a sociedade."E prossegue: "Não estaremos disponíveis para prometer títulos só porque soa bem. O que prometemos é tudo fazer, dentro das linhas de uma gestão rigorosa, sem esquemas ou cedências a poderes instituídos, para dar as condições que todos os atletas do Sporting Clube de Portugal, nos desportos coletivos e individuais, necessitam para entrarem em competição com um único objetivo: vencer!"

No fim, sublinha que a sua candidatura assenta em três eixos - "Sócios", "Gestão económica e financeira" e "Gestão desportiva" - e que esses três eixos se desenvolvem em 11 pilares: Mulheres e crianças, Núcleos, Voto por antiguidade, APP Sporting, Comunicação, Informação e Transparência, Finanças, Património, Futebol, Modalidades e Academias Ecléticas.