Nuno Sousa presta esclarecimentos na Marinha Grande

Nuno Sousa deslocou-se hoje à zona centro para prosseguir a sua ação de campanha tendo em vista as eleições do Sporting, agendadas para o dia 5 de março.O candidato começou o dia visitando o Museu de Leiria onde foi recebido pelo responsável pelo espaço, Bernardes Dinis. Já durante a tarde participou uma ação de esclarecimento aos sportinguistas no Núcleo da Marinha Grande.