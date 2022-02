Nuno Sousa promete Augusto Inácio para assessor do futebol do Sporting

Nuno Sousa, candidato pela Lista C às eleições do Sporting, promete o regresso de Augusto Inácio, para desempenhar funções como assessor do futebol, caso seja eleito no dia 5.

"Pôs fim a um longo jejum. O Sporting tem – e digiro-me a si, Frederico Varandas – tratado muito mal Augusto Inácio. Nem os parabéns lhe dão quando faz anos; a sua mãe faleceu há pouco tempo e nem condolências teve… É o mesmo que daqui a 20 anos não dar os parabéns a Amorim", revelou, em declarações no debate que está a ser realizado na Sporting TV.