Nuno Sousa visa Varandas por causa de Vieira: «Parece que nunca tem nada a dizer»

Na sua declaração final no debate dos candidatos à presidência do Sporting, Nuno Sousa considerou que a sua lista é "a única e real alternativa" à direção comandada por Frederico Varandas e aproveitou ainda para visar o atual líder do clube pelo seu silêncio a propósito de Luís Filipe Vieira."Claramente a lista C é a única e real alternativa. Podemos perguntar onde está a união no final deste mandato quando a lista de Varandas nem consegue manter nada da anterior. Por que não deu uma explicação ao facto do Dr. João Sampaio não ser reconduzido, bem como Rogério Alves? Frederico Varandas não merece um cheque em branco. Vejam a nossa lista, o nosso programa e os nossos vídeos explicativos, porque respeitamos os sócios. Coisa que não acontece no lado da lista de Varandas. Se somos capazes de fazer isto enquanto lista, imaginem o que somos capazes de fazer se formos eleitos. O que irá acontecer...", começou por dizer."Varandas falou e bem que os últimos 40 anos foram vividos de forma mais nebulosa. A verdade é que parece que tem problema de visão ao perto. Lembra-se muito bem, mas depois as escutas e processos recentes relativamente a outro clube, com os casos de Vieira, parece que nunca tem nada a dizer. Sempre disse que ia dizer o que se passou no campeonato em 2015/16 e nunca o fez. Podia ter recorrido do processo E-Toupeira e decidiu não o fazer. Ficou para trás o pilar da transparência. A sua proposta não é a nova era, mas o que não cumpri em 2018 e volto a prometer. Somos a única alternativa possível e real àquilo que é a situação atual. Vimos Ricardo Oliveira e Frederico Varandas em consonância. Ricardo Oliveira é da mesma linha de Varandas. Quem quiser ver uma alternativa real é ir votar, ver o futebol e votar na lista C."