Nuno Tavares sobre Rúben Amorim: «Perdi o respeito que tinha por ele»

Nuno Tavares, no final do jogo com o Marselha, queixou-se da reação do banco do Sporting. Rúben Amorim, questionado sobre o assunto, desvalorizou e tentou matar o assunto mas o lateral optou por não perdoar.

"Não lhe convém, pois sabe a coisa feia que disse. Perdi o respeito que tinha por ele, acabei por perder nesse jogo mas já passou. Motivação? Não partilhei, só com quem achei que devia partilhar, mas não é uma motivação forte. Quem me conhece sabe que não sou sensível, motivação extra é jogar todos os dias. Todas as outras coisas batem no peito e voltam para trás", disse o lateral na conferência de antevisão ao jogo de amanhã.

Sobre o jogo



"Vai ser um estádio completamente cheio e temos de estar preparados, manter a cabeça fria e tentar ganhar os três pontos. Preparamos todos os jogos sempre da mesma forma, esquecemos os que já foram, baseamo-nos no presente e no futuro, só estamos focados no jogo com o Sporting."

Críticas após encontro em Marselha

"Não vim a Lisboa para fazer amigos mas para jogar, independentemente do que o técnico ou os adeptos do Sporting façam. O Sporting está desapontado com o jogo em Marselha e vai entrar com tudo. Sobre o treinador, ficamos contentes e às vezes levamos as palavras muito a sério e não nos concentramos no que podemos fazer."



Sistema

"O sistema é igual mudam os jogadores. Vamos dar o máximo e vai ser um bom jogo. Espero que consigamos sair com os três pontos."