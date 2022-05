Nutricionista do Sporting revela: «Sumo de ginja pode ajudar jogadores a dormir melhor»

Não há muitas luzes sobre o quotidiano de um jogador profissional de futebol para lá da prática da modalidade ou da sua disponibilidade física em cada jogo, mas o nutricionista António Pedro Mendes, que também é o coordenador departamento de nutrição do Sporting, aproveitou a sua palestra no XVI Congresso Internacional de Futebol, evento que está a decorrer entre hoje e amanhã no Instituto Superior da Maia (ISMAI), para dar uma aula sobre os métodos alimentares frequentemente utilizados no futebol de elite, bem como desmistificar alguns conceitos alimentares transversais a quase toda a nossa sociedade.Experiência contada na primeira pessoa mediante um esquema operacional sujeito a 12 tópicos, que resumimos no final deste texto, que o responsável apresentou em forma de esquema e que tem desenvolvido junto de cada jogador da principal formação de Alvalade na perspetiva de ajudar a otimizar o seu rendimento.António Pedro Mendes presenteou ainda os alunos com diversos pormenores curiosos que fazem parte do plano geral, como a utilização de um esquema de marmitas após cada jogo, bem como batidos personalizados para cada jogador e para o técnico Rúben Amorim e a sua equipa técnica."No futebol havia muito o hábito de recorrer a fast food após os jogos, mas se é para isso o nutricionista não está lá a fazer nada". A solução pode passar por um esquema de marmitas, refeições embaladas e individualizadas, onde cada jogador tem à sua disposição 10 menus diferentes, sendo mais fácil ir ao encontro das preferências individuais. São ementas que também podem ter um miminho, como por exemplo uma sobremesa em ponto reduzido", esclareceu o nutricionista, revelando ainda qual foi o método para todos os jogadores leoninos ingerirem as proteínas necessárias: "Quando se percebe que um ou outro atleta não toma o seu batido dois dias seguidos pode ser um sintoma de alguma saturação com o sabor e isso é um revés no plano. A solução exige uma grande logística, porque requer um catering com uma diversidade enorme, mas é simples de concretizar e posso dizer que no Sporting não há um jogador com um batido igual ao outro. Cada um escolheu os seus sabores. Até o treinador e a sua equipa técnica têm o seu batido personalizado e essa prática ajudou a agilizar o processo".Outro tópico controverso que António Pedro Mendes tocou foram os alimentos com o famoso glúten, sendo que o nutricionista apelidou "o glúten como um terreno lamacento". "Há um pânico generalizado sobre este tema, mas não há evidência de prejuízo na grande maioria da população. Os alimentos com glúten podem criar um mal estar intestinal em indivíduos mais sensíveis, mas o glúten não é o vilão na maior parte dos casos, mas sim os chamados FODMAPs ", justificou."É preciso garantir que não há atletas em défice nutricional no futebol, mas ocasionalmente podemos encontrar atletas com baixa disponibilidade energética""Quando se verifica que um jogador apresenta sintomas de baixa energia, o risco de lesão aumenta. Por outro lado, aquela ideia de que ele está gordinho, mas corre e marca golos, logo chega, está errada, porque está provado que os jogadores com um perímetro abdominal maior têm um risco de lesão mais elevado"."A nutrição ajuda a moderar a resposta do organismo às doenças porque o corpo, de forma natural, aplica uma reposta mais prolongada do que o necessário a cada situação, pelo que a alimentação ajuda a diluir os sintomas e, consequentemente, a resposta do corpo"."Há uma ideia generalizada que os hidratos de carbono não são benéficos, mas os hidratos de carbono ajudam a repor a energia rapidamente. Quando o GPS começa a apitar a acusar a fadiga do jogador durante a intensidade do treino não tenham medo de utilizar os hidratos de carbono. Isto é futebol, não é o mundo do músculo que as revistas cor de rosa pintam"."As proteínas optimizam as respostas dos jogadores às exigências de cada treino, mas a ideia de andar a correr atrás dos jogadores porque não beberam o seu batido após 15 minutos após cada treino está errada"."O objectivo é criar uma supercompensação de hidratos de carbono porque futebol é energia e eles precisam de chegar a cada jogo com as reservas musculares cheias, logo aumentamos em grande escala o consumo de hidratos de carbono, inclusive algumas fontes de açúcares. A fruta é um excelente exemplo!"."Todos os ciclos são distintos. Por exemplo, quando há um microciclo com um jogo da Liga dos Campeões pelo meio a estratégia é completamente diferente daquela que é utilizada quando se joga de sete em sete dias. Nestes momentos de preparação mais curtos pode ser bom apostar no consumo de frutos vermelhos para tentar reduzir as dores musculares"."É dos últimos assuntos com que me preocupo porque aqui em Portugal não é frequente uma desidratação que possa influenciar o desempenho. Se o jogo for na Arábia Saudita ou naqueles dias de extremo calor durante a pré-época há um cuidado específico, e é importante ter os jogadores devidamente hidratados antes do jogo"."Neste contexto há soluções com mais impacto, como a utilização de creatina, ómega 3 e proteínas, porque permitem reduzir a atrofia muscular com elevado sucesso"."Tomar um café antes do jogo potencia o desempenho, mas há organismos que necessitam de dois ou três. A ingestão de cafeína através de uma cápsula também pode ser uma solução"."Não adianta fazer um plano elaborado e 30 por uma linha se depois há um jogador que tem um filho com 10 meses que não o deixa dormir. Mas há substâncias como melatonina com um impacto positivo no sono ou até mesmo o sumo de cereja amarga, a vulgar ginja, pode ajudar os jogadores a dormir melhor"."A primeira intervenção de um nutricionista num clube de futebol é muito provavelmente, e bem, a avaliação dos parâmetros de composição corporal de cada jogador. Em função dessa análise avança-se para aumento de massa muscular ou redução da massa gorda, na certeza que para um jogador ganhar massa muscular a receita é 90 por cento treino e 10 por cento alimentação, ao passo que para perder massa gorda é 90 por centro alimentação e 10 por cento treino".