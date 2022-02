O clássico aos olhos de Ugarte: «Não são coisas boas, mas vamos deixar isso de lado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Espaço para um pequeno comentário de Ugarte aos acontecimentos do clássico da última sexta-feira, no Dragão, ainda que a ideia fosse sucedida por um autêntico pontapé... rumo à Liga dos Campeões: é aí que, diz, está o foco do Sporting - nada mais interessa."Não são coisas boas, mas tratamos de deixar isso de lado, pois amanhã temos um jogo muito importante, que tem de ser o nosso foco a 100%. O clássico é algo em que temos de pensar o mínimo possível", explicou o médio dos leões.