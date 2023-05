Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

O dia mais negro da história do Sporting? Há 27 anos um very light manchou dérbi no Jamor A 18 de maio de 1996, Rui Mendes, adepto do Sporting, morreu após o lançamento do artefacto desde a bancada da falange do Benfica





• Foto: D.R. Record