«O fecho de uma época falhada»: as reações à vitória do Sporting frente ao Vizela

Record falou com conhecidos adeptos do Sporting acerca da vitória do Sporting frente ao Vizela (1-2), a contar para a 34.ª e derradeira jornada da Liga Bwin.



Jorge Gaspar, ex-dirigente: “Mais importante do que acabar a época a vencer é começar a próxima a ganhar. Depois de uma época deitada fora, todos esperamos – do presidente, do treinador e dos jogadores – mais planeamento, mais exigência, mais rigor e mais fome de vitórias.”

Carlos Severino, ex-candidato à presidência do Sporting: “Foi o fecho de uma época falhada, embora com uma vitória, o que é sempre bom. Mas o Sporting tinha obrigação de fazer ainda melhor. Dominou mas falhou muito na finalização. A próxima época requer planeamento muito sério, para que esta não se repita.”

Vítor Ferreira, ex-vice-presidente: “Um jogo morno, próprio de final de época e de sentido único. Só vi uma equipa jogar para ganhar, o que é triste, e outra só a defender. Vitória justíssima do Sporting, mas considero que a melhor equipa foi a de arbitragem, com uma excelente exibição.”