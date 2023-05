«O melhor dia da minha vida»: Porro assinala título do Sporting conquistado há dois anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Melhor dia da minha vida https://t.co/7ADe1zuPKh — Pedro Porro (@Pedroporro29_) May 11, 2023

Pedro Porro continua sem esquecer o Sporting e, como é natural, não deixou passar em claro a data de 11 de maio de 2021, dia em que se sagrou campeão nacional de leão ao peito."O melhor dia da minha vida", partilhou o internacional espanhol numa publicação sobre a efeméride ilustrada com imagens da festa, tanto no Estádio José Alvalade como no Marquês de Pombal.