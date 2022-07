«O melhor está por vir»: Trincão deixa mensagem de confiança após jogo com o Sevilha

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Antonio Adan (@antonioadan13)

O Sporting foi este domingo derrotado pelo Sevilha nos penáltis (1-1, 5-6 pen.) na apresentação aos sócios e adeptos no Estádio José Alvalade, em jogo do Troféu Cinco Violinos e, apesar do desaire, os jogadores dos leões deixaram mensagens de confiança nas redes sociais, frisando que "o melhor ainda está por vir"."Já tinha saudades de jogar em casa! Continuamos a crescer e a trabalhar"."Que alegria estar de volta a nossa casa e de uma forma muito especial, a partilhar este momento com a minha família. Que seja um ano especial"."De volta a casa"."Jogo que serve para continuar a trabalhar e melhorar como equipa. Muito obrigado a todos"."Que bom estar de volta a nossa casa! Obrigado a todos pelo apoio, orgulho em fazer parte desta família"."Obrigado pelo apoio sportinguistas"."Que seja a nossa época sportinguistas. Todos juntos!"."Sentimento único, obrigado a todos pelo apoio. O melhor está por vir"."A minha nova casa, grandes adeptos. Obrigado por tudo, sonhei com estes momentos"."Boas sensações e um grande apoio dos adeptos. Estamos prontos para vos darmos alegrias com o nosso trabalho árduo"."Feliz por fazer parte desta família".













