O milagre de Rúben Amorim visto pela World Soccer

A edição de março da revista 'World Soccer' dedica um espaço de grande destaque a Rúben Amorim, que é tema de capa. "O próximo ‘Special One’?", questiona a publicação, num perfil assinado por Tom Kundert, que compara o impacto do técnico do Sporting ao do agora treinador da Roma no início da carreira."O nome dele é Rúben Amorim e ele é um fenómeno. Desde o aparecimento de José Mourinho há quase duas décadas que um treinador estreante não tinha um impacto tão explosivo no futebol em Portugal", pode ler-se na introdução do artigo, que prossegue com a soma dos títulos conquistados em dois anos na divisão de topo, feito que alcançou "apesar de trabalhar com uma equipa inferior" a nível de recursos."Se juntarmos a tudo isto a tumultuosa situação porque que passava o clube quando ele foi contratado, a reviravolta conseguida por Amorim é pouco menos do que um milagre", constata a revista. A possibilidade de o técnico deixar Lisboa ainda não saiu do campo dos rumores mas já atingiu a perceção dos observadores da imprensa internacional. "Na verdade, a maior ameaça à competitividade reencontrada pelo Sporting não vem dos seus rivais internos mas dos olhares cada vez mais lascivos que alguns dos maiores clubes europeus começam a dirigir ao homem do momento no futebol português", refere a ‘World Soccer'.