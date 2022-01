E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting recebe o Sp. Braga (20h30), num encontro da 19.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Rúben Amorim para este jogo. Nota para o regresso à titularidade de Matheus Nunes e para Matheus Reis no lado esquerdo do meio-campo.Adán; Feddal, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis; Pote, Sarabia e PaulinhoSuplentes: João Virgínia, Tabata, Jovane, Neto, Ugarte, Rúben Vinagre, Tiago Tomás, Daniel Bragança e Gonçalo EstevesMatheus; Tormena, Bruno Rodrigues e Diogo Leite; Fabiano, Castro, Al Musrati e Moura; Ricardo Horta, Galeno e VitinhaSuplentes: Hornicek, Abel Ruiz, André Horta, Mario González, Guilherme, Rodrigo Gomes, Gorby, Dinis Pinto e Roger.Siga o jogo AQUI