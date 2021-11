O onze do Sporting para a receção ao Varzim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting recebe o Varzim (20h15), num encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Estas são as escolhas de Rúben Amorim para este jogo. De notar que Tiago Tomás está fora, com uma amigdalite, o coloca Paulinho no onze.João Virgínia; Ricardo Esgaio, Feddal e Matheus Reis; Gonçalo Esteves, Matheus Nunes, Daniel Bragança e Nuno Santos; Tabata, Jovane Cabral e PaulinhoSuplentes: André Paulo, João Palhinha, Luís Neto, Sarabia, Pedro Porro, Pote e José MarsáSiga o jogo AQUI