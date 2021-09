O Sporting joga em Dortmund com o Borussia. Rúben Amorim aposta no seguinte onze inicial para a partida, referente à 2.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões. Nota para a titularidade de Matheus Reis nos leões e para a ausência de Haaland nos alemães.





Adán; Luís Neto, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis; Sarabia, Tiago Tomás e PaulinhoSuplentes: André Paulo, João Virginia, Tabata, Jovane Cabral, Nuno Santos, Ugarte, Rúben Vinagre, João Goulart, Ricardo Esgaio, Marsà, Daniel Bragança e Gonçalo EstevesKobel; Meunier, Hummels, Akanji e Raphaël Guerreiro; Dahoud, Witsel e Bellingham; Thorgan Hazard, Reus e MalenSiga o jogo AQUI