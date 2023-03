O Sporting recebe esta quinta-feira o Arsenal, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, e este é o onze escolhido por Rúben Amorim para a partida, que arranca às 17h45. Nota para ausência de Bellerín, que nem no banco está. De acordo com os leões, o lateral contraiu um traumatismo no joelho durante o treino de ontem. Do lado dos gunners, destaque para Fábio Vieira de início e para Mauro Bandeira, médio luso-inglês de 19 anos, que está no banco.Adán; St. Juste, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Morita, Pote e Matheus Reis; Edwards, Trincão e PaulinhoSuplentes: Israel, Nuno Santos, Luís Neto, Rochinha, Fatawu, Diomande, Tanlongo, Arthur Gomes, Jovane, Chermiti, Mateus Fernandes e Dário EssugoTurner, Kiwior, Saliba e White; Nelson, Jorginho, Xhaka e Zinchenko; Saka, Fábio Vieira e Martinelli;Suplentes: Ramsdale, Hillson, Partey, Gabriel, Smith Rowe, Holding, Tomiyasu, Mauro Bandeira, Sagoe Jr., Smith e WaltersSiga o jogo AQUI