O onze do Sporting para o jogo com o Estoril: novidade na defesa dos leões

O Sporting recebe esta segunda-feira o Estoril, às 19h00, no Estádio de Alvalade, em encontro da 22.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Rúben Amorim e Pedro Guerreiro para este encontro. Nos leões, confirma-se o meio-campo com Morita e Pote, sendo ainda de destacar Gonçalo Inácio, que começa no banco.Adán; St. Juste, Coates e Matheus Reis; Bellerín, Morita, Pote e Nuno Santos; Edwards, Trincão e PaulinhoSuplentes do Sporting: Franco Israel, Gonçalo Inácio, Diomande, Tanlongo, Arthur, Ricardo Esgaio, Jovane, Chermiti e Mateus FernandesDani Figueira; Tiago Santos, Pedro Álvaro, Mexer e Joãozinho; Gamboa e João Carvalho; Tiago Gouveia, Francisco Geraldes e Guitane; CassianoSuplentes do Estoril: Pedro Silva, Vital, Rodrigo Martins, N'Diaye, Carlos Eduardo, João Marques, João Carlos, Tiago Araújo e Léa SilikiSiga o jogo AQUI