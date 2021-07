O onze do Sporting para o jogo com o Lyon

O Sporting defronta este domingo o Lyon, pelas 20 horas, no Estádio José Alvalade, na 9.ª edição do troféu Cinco Violinos, naquele que será o primeiro jogo dos leões nesta pré-temporada no Estádio José Alvalade. Consulte aqui as escolhas iniciais de Rúben Amorim para o duelo desta noite.





Adán; Feddal, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Pote, Jovane e Paulinho