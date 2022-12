O parque automóvel de Trincão: a bomba, o papamóvel e a carroça

Além da grande entrevista de Natal que concedeu a Record , Francisco Trincão foi, a par de Franco Israel, um dos convidados do episódio mais recente do podcast ‘ADN de Leão’, publicado esta segunda-feira nas plataformas oficiais do clube.Num registo descontraído e sempre bem humorado, com a moderação de Guilherme Geirinhas, o extremo de 22 anos aceitou o desafio de comparar alguns companheiros de equipa a… veículos. Com muitos sorrisos à mistura, percebeu-se que o parque automóvel de Trincão tem um pouco de tudo."O ‘Manu’ [Ugarte] tem um tique nos jogos e treinos. Vai a correr meio de lado e, quando está a correr e leva com vento ou assim, ajeita o cabelo na parte da frente. O Porro é fácil, é um gajo que gosta de chamar a atenção. Gosta de carros e associava-o ao Bugatti. O Paulinho ficava com o papamóvel e o ‘Manu’ uma carroça", disparou Trincão, que assumiu o gosto pela moda e por um "estilo clássico, não tanto de jogador de futebol", tendo terminado o episódio a… candidatar-se telefonicamente a fazer capa na revista ‘GQ’, como "castigo" por ter perdido um desafio de perguntas e respostas com Franco Israel.No contexto deste ‘lado B’ dos jogadores, Trincão explicou que Rúben Amorim não interfere minimamente na vida de cada um fora dos relvados. "Acho que o míster não liga à nossa vida pessoal. Deve contar mais para ele o nosso caráter. Agora aquilo que gostamos ou não… não influencia. Tu podes ser de uma forma como jogador e na tua vida levas um estilo diferente. Por exemplo, chegar todos os dias cedo ao treino e atrasar-te quando vais ter com os teus pais. São coisas diferentes", considera o camisola 17 dos leões, que partilhou o hábito de ligar aos pais antes de cada jogo do Sporting, elegeu o ténis de mesa como o desporto em que é melhor a seguir ao futebol e surpreendeu ao revelar que, em criança, foi protagonista da apresentação de um livro da série… Harry Potter, durante uma escapadinha de compras a Vigo, em Espanha.Depois de passar o Natal em Braga, admitindo que na família por parte do pai "só falam de futebol", Trincão mostrou que não é propriamente um entusiasta da passagem de ano. "Não faço grande coisa. Em Inglaterra, estava sozinho, meti um documentário da Netflix, fiquei a ver e liguei aos meus pais à meia-noite. Tinha treino no dia 1 de manhã. Calhou bem porque tinha uma garrafa de champanhe, bebi um copo e fui dormir", conta.