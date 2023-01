O passado e presente das balizas do Sporting: Nélson Pereira e Adán trocaram lembranças

View this post on Instagram A post shared by Nelson Pereira ® (@ne1son.pereira)

Nélson Pereira, antigo guarda-redes e treinador de guardiões do Sporting, esteve na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, onde trocou lembranças com Adán."Passado e Presente do Sporting. Amigo Adán foi uma honra partilhar este momento contigo e agradecer-te a forma como me recebeste na Academia, como te disse, um local que me proporciona inúmeras recordações. Boa sorte", escreveu Nélson nas redes sociais, para rápida resposta de Adán: "Obrigado por tudo amigo!"