O percurso de Feddal no Sporting: o 'globetrotter' que venceu o primeiro título da carreira... aos 31 anos Central despede-se do clube que lhe permitiu viver as únicas conquistas da carreira





• Foto: Sporting CP