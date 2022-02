O primeiro amarelo a Coates no Dragão: João Pinheiro considerou haver rasteira negligente a Taremi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lance valeu a expulsão de Coates no FC Porto-Sporting O lance valeu a expulsão de Coates no FC Porto-Sporting

Os minutos 27 e 49 do clássico entre FC Porto e Sporting trouxeram amarelos para Coates, que assim acabou expulso:sabe que apesar de Frederico Varandas, presidente dos leões, ter garantido que João Pinheiro pediu desculpa pela primeira admoestação , o juiz da AF Braga colocou no relatório que castigou o uruguaio nesse lance por uma rasteira negligente, neste caso a Taremi.A abrir a segunda parte, o árbitro do encontro considerou que Coates anulou um ataque comprometedor ao agarrar um adversário, neste caso Evanilson.