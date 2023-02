Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

O que se diz do Sporting na Dinamarca: «Os jogadores do Midtjylland não ficaram, de todo, intimidados» Thomas Nørgaard, jornalista do 'Ekstra Bladet', confessa que os nórdicos ficaram "surpreendidos" com a cinzenta exibição dos leões





• Foto: Paulo Calado