«O que vamos fazer a seguir ao Amorim?» Ricardo Oliveira apresentou candidatura à liderança do Sporting

Ricardo Oliveira apresentou oficialmente a sua candidatura à presidência do Sporting, para o ato eleitoral agendado para o dia 5 de março. O gestor, de 51 anos, assume-se "preocupado" com o "futuro do clube" e, apesar de elogiar o trabalho feito no futebol profissional, acredita que o clube não está, hoje, preparado para o "pós-Rúben Amorim"."Foi uma decisão difícil de tomar, fruto de uma profunda reflexão. Entendi que era minha obrigação candidatar-me porque tenho há muito tempo um sonho para o clube. Gostaria de ver um Sporting gigante a nível internacional, competitivo no campo e fora dele, moderno e profissional. Não me candidato contra ninguém, mas entendi que devia dar este passo porque os sportinguistas precisam de refletir sobre a realidade do clube e ter consciência da realidade que nos espera se continuarmos neste caminho", sublinhou, assegurando que, se for eleito, os leões "nunca" vão perder a maioria da SAD."Tendo em conta que tenho plena consciência das dificuldades de gestão do Sporting, não podia assobiar para o lado ao ver o futuro do clube em sério risco. A restruturação financeira e a inversão do modelo de gestão são ações urgentes e indispensáveis", acrescentou."Ninguém pode estar mais contente do que eu com o sucesso desportivo alcançado por Rúben Amorim, um treinador que encaixa na perfeição no perfil por nós definido, mas o Sporting não pode estar dependente de um treinador para a gestão do 'core business' do clube. Por mais que a direção atual não queira preparar-se para um 'pós-Rúben Amorim', a verdade é que temos que estar conscientes que um técnico da sua qualidade terá, mais tarde ou mais cedo, de seguir o seu percurso em ligas mais competitivas do que a portuguesa. Por isso, o que vamos fazer a seguir ao Rúben Amorim?", questionou, rematando: "Acredito na minha capacidade para concretizar o meu sonho para o clube e sei qual o caminho - Não vou nunca deixar ninguém para trás. O meu nome é Ricardo Oliveira e sou candidato à presidência do Sporting".Ricardo Oliveira não apresentou, para já, a composição da sua lista, todavia foram visíveis algumas caras conhecidas do universo sportinguista na apresentação que decorreu esta tarde num hotel, em Lisboa. Entre eles, Dias Ferreira, ex-presidente da mesa da assembleia geral do Sporting que concorreu às eleições para a presidência em 2018, numa lista que, entre outros, contava com Ricardo Oliveira. O advogado destacou o seu "apoio" ao gestor - garantindo que não vai assumir qualquer cargo no clube em caso de vitória - e revelou ter sido o "subscritor número um" da lista.Mário Patrício, Carlos Anjos, Sérgio Cintra ou Miguel Frasquilho, entre outros, também marcaram presença.