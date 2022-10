«O único que não pode errar é o guarda-redes»: as reações à derrota do Sporting frente ao Marselha

O Sporting sofreu uma pesada derrota em Marselha (4-1) em jogo da 3.ª jornada da Liga dos Campeões.ouviu conhecidos adeptos dos leões sobre a partida."Foi um jogo marcado por três erros grosseiros do Adán, o que não é habitual. Tivemos uma entrada de leão, mas aqueles nove minutos negros comprometeram a estratégia. Apesar da derrota inesperada, temos equipa para retificar já na próxima semana.""O único futebolista que não pode errar é o guarda-redes. O início foi muito bom: 11 contra 11 o Sporting nunca perderia contra este Marselha, mas não se pode oferecer golos assim... Depois, o treinador fez o que tinha de fazer, a pensar no jogo de domingo.""Os golos foram mais por infelicidade do Sporting do que mérito do Marselha. O Adán não tem estado ao nível que nos habituou. Apesar do golo que sofreu mal entrou, o Franco Israel esteve bem. Quem sabe, pode até ser uma passagem de testemunho."