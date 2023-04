Oceano Cruz: «Rúben Amorim tem argumentos e factos que nenhum de nós tem»

Oceano Cruz foi um dos vários antigos jogadores que marcaram presença no jogo de homenagem a Manuel Fernandes, ex-capitão do Sporting, em Sarilhos Grandes.Em declarações aos jornalistas, Oceano começou por deixar elogios ao antigo avançado leonino - dizendo que "seria bom que nos clubes houvesse gente como Manuel Fernandes" - para depois abordar o futuro de Rúben Amorim."Amorim deve ficar ou sair? É uma pergunta um bocado injusta, até porque Rúben Amorim tem argumentos e factos que nenhum de nós tem. É uma decisão dele e, além disso, tem contrato com o clube, por isso, a acontecer alguma coisa, terá de ser uma decisão a três entre o Sporting, o Rúben Amorim e o próximo clube que poderá aparecer", afirmou, lembrando depois "a vida do futebol"."No futebol não há o 'gostava de ver ou não'. As pessoas estão no clube enquanto se sentirem bem e que estão a ajudar o clube a crescer. Mas a vida é mesmo assim, os treinadores não ficam ligados eternamente aos clubes e mais tarde ou mais cedo acabam por sair, o que é normal. É a vida do futebol", concluiu.