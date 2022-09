Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Oceano: «Ugarte tem de ser um verdadeiro box-to-box» Ex-médio do Sporting destaca que o internacional uruguaio de 21 anos adquiriu outra maturidade fruto da saída do antigo parceiro do meio-campo, Matheus Nunes





• Foto: Paulo Cunha/Record