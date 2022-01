E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O OFI Creta oficializou a chegada de Luiz Phellype ao clube até junho de 2022, por empréstimo do Sporting, tal como Record noticiou Na primeira parte da época, o avançado brasileiro esteve cedido ao Santa Clara onde apontou um golo em 12 jogos oficiais.Em Portugal, além dos leões, o jogador de 28 anos representou ainda o Estoril, Beira-Mar, Feirense e Paços de Ferreira. Será a primeira vez que atua no campeonato grego depois de ter 'entrado' na Europa pela porta dos belgas do Standard Liège, em 2012/13.