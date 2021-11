Oficial: Adán renova contrato com o Sporting até 2024

O Sporting oficializou a renovação de Adán, confirmando a notícia avançada porpouco após as 16 horas desta quarta-feira - aqui Segundo informação publicada nos seus meios oficiais, o espanhol, de 34 anos, assinou até 2024. O vínculo anterior era, recorde-se, válido até 2022 com outra temporada por acionar.O anunciou teve as honras do presidente dos verdes e brancos, Frederico Varandas, que posou para a habitual fotografia na Academia do clube, em Alcochete.