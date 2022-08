Oficial: Alanyaspor apresenta Doumbia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Alanyaspor tornou oficial esta sexta-feira a chegada de Idrissa Doumbia à Turquia por empréstimo do Sporting: o médio, de 24 anos, vai ali ficar até final de 2022/23, garantindo o clube de destino o pagamento integral do seu salário.Recorde-se que o costa-maefinense aufere qualquer coisa como 500 mil euros brutos por época. Veja as imagens da apresentação: